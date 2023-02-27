الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.