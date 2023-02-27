شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.
الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل (1)
الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل (2)
الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل (3)
الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل (4)
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