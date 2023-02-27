الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.