اليوم السابع
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"الداخلية" تكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:19 م
"الداخلية" تكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء
كتب: محمود عبد الراضى

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كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

 

وخلال الاحتفال أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء.. كما وجه سيادته التحية والتقدير لرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد.. مشيراً سيادته إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعاً، كما أكد وزير الداخلية على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

 

وأكد الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

 

من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن.. مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والاضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

 
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وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء
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وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء
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وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء
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وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء

وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء

أسر الشهداء

شهداء الشرطة

وزارة الداخلية



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