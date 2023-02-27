اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 08:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

الإثنين، 27 فبراير 2023 07:18 م
الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين إن بلاده تدين عنف المستوطنيين في الضفة الغربية، الذي أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 شخص آخر، وتدمير العديد من الممتلكات.


وأضاف برايس - في تغريدة على "تويتر" - أن هذه التطورات تؤكد ضرورة نزع التوتر على الفور، من خلال الأقوال والأفعال، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي وشركائهما الإقليميين لاستعادة الهدوء. 


وكان إطلاق نار قد أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين في بلدة "حوارة" جنوب نابلس عصر أمس الأحد، ليتوافد المستوطنون من المستوطنات المحيطة ويشعلون النار في المنازل والسيارات والمتاجر، وهاجموا قرى "نابلس" ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 آخرين. 


أمريكا

وزارة الخارجية الأمريكية

نيد برايس

المستوطنون الإسرائيليون

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة