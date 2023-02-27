الحمولة الصافية بقناة السويس ترتفع إلى 128 مليون طن ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الحمولة الصافية من 111.3 مليون طن في شهر ديسمبر 2021، بينما ارتفعت إلى 128.2 مليون طن في ديسمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 17 مليون طن بنسبة زيادة 15.2%.

سجل أعداد السفن العابرة في قناة السويس ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن العابرة في قناة السويس نحو 2195 سفينة في ديسمبر الماضي، مقابل 1808 سفينة في شهر ديسمبر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت نحو 387 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 21.4%.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد السفن العابرة موزع بواقع 673 ناقلة بترول في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 436 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 237 ناقلة بترول، إلى جانب 1522 عدد السفن العابرة الأخرى في ديسمبر الماضي، مقابل 1372 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 150 سفينة.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل إجمالي إيرادات قناة السويس نحو 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر نوفمبر السابق له وكان 17.3 مليار جنيه، وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات قناة السويس نحو 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا من عام 2022، بينما كانت نحو 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 49.6%.