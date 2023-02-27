اليوم السابع
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الحماية المدنية تنقذ طفلة احتجزت داخل مصعد معطل في الطالبية

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:25 م
الحماية المدنية تنقذ طفلة احتجزت داخل مصعد معطل في الطالبية إنقاذ طفلة احتجزت داخل المصعد- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ طفلة مُحتجزة داخل مصعد بمنطقة الطالبية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
كانت قوات الحماية المدنية نجحت فى إنقاذ طفلة تم احتجازها داخل مصعد نتيجة تعطله، حيث تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بوجود طفلة مُحتجزة داخل مصعد بأحد العقارات فى شارع الدكتور محمد عبد العزيز بدائرة قسم شرطة الطالبية. 
 
وانتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذها وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، حيث قدم ذويها الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ.
 

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