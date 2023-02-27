الجامعة العربية تعرب عن ارتياحها لحسن سير الانتخابات التشريعية فى جيبوتى

بيشوى رمزى

أعربت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية فى جيبوتي، عن ارتياحها لحسن سير العملية الانتخابية التي جرت في أجواء هادئة، الجمعة الماضية، وذلك فى بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن البعثة التي ترأسها السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد، تم تكليفها من قبل الأمين العام أحمد أبو الغيط، بناء على دعوة تلقاها من السلطات الجيبوتية، حيث عقدت العديد من اللقاءات بمجرد وصولها الأسبوع الماضي، مع العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلى الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات.

والتقت البعثة مع كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الدستورى ووزير الخارجية وأعضاء ائتلاف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد.

كما التقت بعثة الجامعة أثناء تواجدها في العاصمة جيبوتي بالوفود التي راقبت هذا الاستحقاق الانتخابي (منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والإيجاد).

واعتمدت البعثة في عملها على منهجية عمل المراقبة الدولية المتعارف عليها، وقد تمثلت مهمتها في الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الاقتراع وعمليتي العدّ والفرز، وقامت بزيارة عدد من مكاتب الاقتراع في محافظتي جيبوتي وعرتا.

وتقدمت بعثة جامعة الدول العربية بخالص الشكر إلى السلطات الجيبوتية على ما قدمته لها من مساعدة خلال مهمة البعثة في جمهورية جيبوتي، متمنية للشعب الجيبوتي الشقيق السلام والأمن والاستقرار، ليواصل مسيرته نحو الازدهار والتنمية.