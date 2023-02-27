التموين: جار اختبارات تأمين نظام صرف الخبز لغير حاملي البطاقات

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جار خلال الأسبوع الحالي العمل الاختبارات النهائية لتأمين نظام صرف رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية عن طريق كارت ذكي، لافتا إلى أن النظام يعد نظاما ماليا مرتبطا بالبنوك وبالتسوية ويقوم بها الشركات المسؤولة عن تأمين النظم المصرفية وأنه حتى الآن لم يتم تحدد سعر بيع رغيف الخبر المدعم عن طريق الكارت وأنه سيكون بسعر التكلفة.

وأضاف الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية أنه من المقرر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية.

ويستطيع أي شخص مقيد على بطاقة التموين حذف نفسه دون اشتراط صاحب البطاقة، كما تم إتاحة خدمة إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية " ويشترط دخول صاحب البطاقة التموينية بنفسه على بوابة مصر الرقمية ومن حقه حذف أي شخص مقيد على بطاقته التموينية ، إضافة الى استمرار اتاحة العديد من الخدمات الكترونيا مثل استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف وتفعيل البطاقة والحصول على الرقم السرى كذلك استخراج بطاقة الفصل الاجتماعي، للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسرة ومتزوج وليس له بطاقة، حيث يحق له إجراء فصل اجتماعي و استخراج بطاقة تموين جديدة له، وإتاحة خدمة إضافة أفراد على بطاقات التموين أيضا إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى بالإضافة الى خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل.