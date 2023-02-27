"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية: بحث حالات متضررى انهيار عقار فى الجمرك..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه جارى عمل الأبحاث الاجتماعيه للأسر المتضررة، من انهيار عقار، في حارة سلطان أمام ميدان العدوي، وتوجه فريق الإغاثة لمعاينة العقار، والاطلاع على محضر الشرطة، لاستكمال إجراءات صرف التعويضات لـ3 حالات وفاة وحالة إصابة لطفل رضيع، وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.

وقفا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بانهيار منزل في منطقة الجمرك، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بالمديرية، برئاسة مريم رفعت مسؤل الإغاثه بالمديرية، ونعمة ذكي مدير إدارة الجمرك الاجتماعية، ليتوجه فريق الاغاثة علي الفور الي موقع البلاغ ومن خلال المعاينه، تبين ان العقار مكون من أرضي ودورين وانهيار العقار من الداخل ومن خلال الحصر، و ان العقار يقيم به عدد 3 أسر6 أفراد .

وأسفر الحادث، عن وفاة عدد 3 وأصابة طفل رضيع تم نقله علي الفور الي مستشفى الميري لتلقي العلاج ،وجارى المتابعة وعمل الأبحاث الأجتماعيه وانهاء أجراءات صرف تعويضات الأعاشة والوفاة والأصابة وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.

كان لقى 3 أشخاص مصرعهم في انهيار عقار قديم بميدان العدوي بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، وذلك عقب نقلهم إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

المتوفون هم: فوزي سليمان مقيم في الجمرك، ومني حسن عبد العال 35 سنة مقيمة في الجمرك ومحمد محمود التركي وإصابة الطفل سفيان محمود التركي وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة .

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، ووجود سكان أسفل العقار بنطاق الحي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية والأمن لمكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



انهيار عقار في الجمرك



محل العقار المنهار بالجمرك



