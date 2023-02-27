التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق شقة في حدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، وبسؤال مالك الشقة لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الحريق اشتعل نتيجة ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.