اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك الدولى: خسائر زلزال تركيا بلغت 34.2 مليار دولار

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:11 م
البنك الدولى: خسائر زلزال تركيا بلغت 34.2 مليار دولار زلزال تركيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن خسائر زلزال تركيا بلغت 34.2 مليار دولار، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام تركية، الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 فى مناطق شرقى تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فى 6 فبراير إلى 44.374 قتيلا.

واستمرت الهزات الارتدادية فى رج المنطقة مرارا، الأمر الذى سبب ذعرا بين السكان المحليين، بحسب الحكومة التركية، التى أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال. تفترض الأمم المتحدة أن 8.8 مليون شخص سيتأثرون فى سوريا.

وترتفع وتيرة قتلى الزلزال بشكل شبه يومى رغم مرور أكثر من 20 يوما على وقوعه، فيما لم تعلن السلطات فى تركيا، أو فى سوريا المجاورة التى تأثر شمالها هو كذلك بالزلزال، أى حصيلة لعدد المفقودين جراء الزلزال. وبلغت حصيلة قتلى الزلزال فى سوريا حتى الآن 5900 شخص.

 

البنك الدولى

تركيا

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

أكبر سلسلة زلازل تضرب العالم بعد تركيا.. هزة أرضية بإندونيسيا وأخرى بالصين وارتفاع حصيلة الضحايا بسوريا وتركيا.. وزيارات الوفود العربية تتوالى لمساندة المنكوبين.. والأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص يتأثرون فى سوريا

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:00 م

دعم وتضامن مصرى مع تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.. وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لمواصلة دعم السوريين.. سامح شكرى: سنبذل كل الجهد للوقوف بجوار الشعب التركى.. و"أوغلو" يقدم الشكر لشعب وحكومة مصر.. صور وفيديو

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:32 م

وزير الخارجية من تركيا: سنعمل على توفير المزيد من المساعدات للشعب التركى

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:43 م

وزير خارجية تركيا: مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى ونتطلع لتعزيز العلاقات

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة