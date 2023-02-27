البنك الدولى: خسائر زلزال تركيا بلغت 34.2 مليار دولار

وكالات

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن خسائر زلزال تركيا بلغت 34.2 مليار دولار، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام تركية، الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 فى مناطق شرقى تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فى 6 فبراير إلى 44.374 قتيلا.

واستمرت الهزات الارتدادية فى رج المنطقة مرارا، الأمر الذى سبب ذعرا بين السكان المحليين، بحسب الحكومة التركية، التى أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال. تفترض الأمم المتحدة أن 8.8 مليون شخص سيتأثرون فى سوريا.

وترتفع وتيرة قتلى الزلزال بشكل شبه يومى رغم مرور أكثر من 20 يوما على وقوعه، فيما لم تعلن السلطات فى تركيا، أو فى سوريا المجاورة التى تأثر شمالها هو كذلك بالزلزال، أى حصيلة لعدد المفقودين جراء الزلزال. وبلغت حصيلة قتلى الزلزال فى سوريا حتى الآن 5900 شخص.