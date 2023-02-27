"البحوث الإسلامية" يعلن مد مسابقة "ثقافة بلادي" إلى نهاية مارس المقبل

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مدّ فترة التقدم لمسابقة « ثقافة بلادي » إلى 30 مارس 2023م استجابة للرغبات التي تلقاها المجمع من الطلاب والطالبات؛ حيث ينظم المجمع المسابقة لنقل ثقافتنا المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، وذلك عن طريق التزامل بين طالبين: طالب مصري، وآخر وافد يتعلم على أرض مصر ويدرس بالأزهر الشريف، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي.

وتستهدف المسابقة التي أعلن عنها في وقت سابق، التأكيد على الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وأعرافه وعاداته وتقاليده، ومن ثم تمكينهم من اللغة العربية عامة واللهجة المصرية خاصة، وتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط السياحة المصرية من خلال تعريف الوافدين بأبرز الأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصرنا الحبيبة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال بثّ روح الألفة والتعاون، وتفعيل المشاركة الهادفة بين الأزهر وقطاعات الدولة المختلفة.

ويُشترط في المسابقة عدة شروط من أهمها: أن يتكون فريق العمل من طالبين: مصري، ووافد يتعلم على أرض مصر، وأن يكونا داخل إحدى المرحلتين: الثانوية، أو الجامعية، وأن يستوعب العمل محاور التقييم، والالتزام بآليات التقديم وتسليم الأعمال، والالتزام بجميع الضوابط، مع تسليم العمل في الوقت المحدد له، حيث تضم محاور تقييم المسابقة عشرة محاور تتمثل في: المحور المعرفي: ويهدف إلى تعرف الطالبين المشاركين في المسابقة على ثقافة بلديهما بما تشمله من أعراف وعادات وتقاليد، المحور المهاري: ويهدف إلى اكتساب الطالبين جملة من المهارات المتنوعة كمهارة اللغة، ومهارات فنون الرسم والتصوير، ومهارات التعامل مع الحاسوب والشبكات العنكبوتية، وغيرها، المحور العلمي: ويهدف إلى تسهيل مدارسة بعض العلوم المختلفة فيما بين الطالبين، وكشف الغامض من عباراتها خلال مدة المسابقة، المحور الثقافي: ويهدف إلى الاطلاع النظري على جملة من الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية سواء في بلدنا مصر، أو في البلاد الأخرى، المحور السياحي: ويهدف إلى الاطلاع العملي عن طريق زيارات ورحلات منظمة لتلك الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية في مصرنا الحبيبة؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية من وزارتي السياحة والثقافة معًا، المحور التكنولوجي: ويهدف إلى ممارسة الطالبين لفنيات تكنولوجية تتعلق بجودة التوثيق من فيديوهات وصور وأوراق إلكترونية سوف تُطلب من كافة المتسابقين، المحور الوجداني: ويهدف إلى تحقيق روح الألفة والمحبة والتآخي نتيجة التفاعل النشط بين الطالبين خلال هذه المسابقة، محور النشر: وهي درجة تعطى لأعلى المتسابقين تفوقًا في نشر إعلان هذه المسابقة على مواقع التواصل المتنوعة والمختلفة، محور التميز: وهو خاص بمن يحصل على أعلى الدرجات في المحاور الثمانية السابقة، محور المقابلات: وهي مقابلات تجرى للمتأهبين للفوز، وذلك قبل إعلان النتيجة النهائية، فإن تساوى المتسابقون في محور المقابلات فإن لجنة التحكيم سوف تكتفي - في اختيار العدد المطلوب - بتنويع الجنسيات المشاركة، وذلك؛ بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد مشارك من الدول المتسابقة.

ويمكن للمتسابقين الاطلاع على الشروط والتسجيل في المسابقة من خلال الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط الآتي:

https://www.azhar.eg/azhar.../beladi/contacts_inquiries.htm