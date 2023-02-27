البابا تواضروس يستقبل وفد البرلمان الأوروبي بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لسيادته.

وأشار قداسة البابا خلال اللقاء إلى تاريخ مصر العريق، وأن المصريين على مر العصور يحيون سويًا حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة، وألمح إلى أن الأوضاع حاليًا أفضل كثيرًا بفضل قانون بناء الكنائس الذي يسمح للمصريين المسيحيين ببناء كنائس جديدة.

وأكد قداسته على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة وطنية لا تعمل بالسياسة لكنها تخدم جميع المصريين.

وعن العلاقة مع الكنائس الأخرى أشاد قداسة البابا بالعلاقات المميزة التي تربط الكنيسة القبطية بكافة الكنائس في العالم.

ومن جهته أعرب السيد "مارياني" عن سعادته بأن يرى ملامح المساواة بين كافة طوائف الشعب المصري واضحة في مصر اليوم. وأشاد بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته لها أمس، حيث زار كاتدرائية ميلاد المسيح وأن أكثر ما أسعده هو قيام الدولة المصرية ببنائها.