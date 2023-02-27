الإمارات.. مهمة Crew 6 تستعد للانطلاق باتجاه محطة الفضاء الدولية

وكالات

دخل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كبسولة دراجون، قبل الانطلاق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنطلق، صباح الإثنين، مهمة "سبيس إكس كرو 6" إلى الفضاء، والتي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

وتقرر أن تنطلق المهمة التي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الساعة 6.45 بتوقيت غرينتش (10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات) وذلك من المجمع رقم"39A "بقاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء، على متن الصاروخ "فالكون 9"، الذي تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة سبيس إكس.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون إنديفور" نحو 24 ساعة وصولاً للمحطة الدولية، وتمتد المهمة لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وهي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

ووصل طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" إلى مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، قادمين من هيوستن، بعدما أنهوا فيها جميع تدريباتهم، وذلك استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

وأبدى رواد الفضاء المشاركون في المهمة، وهم: سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، وستيفن بوين، قائد المهمة من "ناسا"، ووارين هوبيرغ، قائد المركبة، وأندري فيدياييف، اختصاصي المهمة من وكالة روسكوزموس الروسية، استعدادهم وجاهزيتهم التامة لبدء المهمة.

وتضمنت فترة التجهيز للانطلاق نحو المحطة الدولية، إجراء الطاقم الأساسي، محاكاة دقيقة لعملية الإطلاق، شملت الإجراءات التي تسبق لحظة الانطلاق ومن ضمنها تجربة ارتداء البدلة الخاصة بالمهمة.