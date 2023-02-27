الأقصر تنتهى من رصف 8 شوارع بالبياضية بنسبة تنفيذ 100%.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مراكز محافظة الأقصر معدلات تطوير غير مسبوقة في مجال النقل والطرق، حيث تواصل المحافظة وفق رؤية متكاملة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة؛ لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ علي الوجه الحضاري والجمالي اللائق بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا السياق، قالت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، تضمنت أعمال رصف بمركز البياضية جنوب الأقصر شملت شارع الشرطة، وشارع الشيخ حسن الدح، ومنطقة المسجد العتيق، وشارع النجوم، وشارع الجزيرة وتفرعاته، حيث تم الانتهاء من تلك الأعمال بنسبة تنفيذ 100% وذلك بإجمالي 2400 متر.

وأضافت المهندسة إلهام شيباني، في بيان صحفي، أنه جاري العمل في أعمال رصف طريق الندى لاند بطول 2 كم مزدوج، وامتداد منطقة المسجد العتيق بالبياضية بطول 700 متر، مشيرة إلى أن كافة الأعمال قامت بها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتابعت مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف تفرعات بجوار حي شرق بمدينة الأقصر، وتفرعات شارع نجع الخطباء، والشارع الموازي للسكة الحديد بنسبة تنفيذ 100%، وذلك بإجمالي طول 1050 متر.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع بمدينة الأقصر، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن لإضفاء المظهر الجمالي والشكل الحضاري اللائق بالمحافظة، وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال التطوير بمنطقة إمتداد شارع التليفزيون بطول 2000 متر، وأعمال الرصف الجارية بشارع حوض البلاح بطول 2000 متر، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة، مع التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال.



الانتهاء من رصف 8 شوارع وتفرعاتهم بالبياضية والأقصر



جانب من رصف 8 شوارع وتفرعاتهم بالبياضية والأقصر

رصف الطرق الداخلية بشوارع مدن الأقصر

رصف الطرق للحفاظ علي الوجه الحضاري بالأقصر

عمليات رصف الطرق فى شوارع الأقصر



محافظ الأقصر مواصلة العمل في رصف الطرق وفق رؤية متكاملة