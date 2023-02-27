الأسد يعرب عن بالغ تقديره لاتصال الرئيس السيسي عقب الزلزال: لمست مشاعر أخوية

كتب أحمد جمعة

أعرب الرئيس السورى بشار الأسد، الاثنين، عن بالغ التقدير لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاتصال به هاتفيا عقب الزلزال، مثمنا عاليا ما لمسه من مشاعر أخوية خلال الاتصال الهاتفى، جاء ذلك فى تصريحات له خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكرى فى العاصمة دمشق.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى للرئيس السورى – بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر تويتر – أن الامتزاج الثقافى بين مصر وسوريا منذ أعماق التاريخ، مضيفا: "السوريون يعيشون بين أشقائهم فى مصر كمصريين."

وأضاف الوزير شكرى خلال لقاءه مع الرئيس السورى: "أحمل رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر إلى سوريا الشقيقة.. ومستعدون لتقديم المزيد لتخفيف معاناة الشعب السورى الشقيق".

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، أن مصر قدمت أكثر من 1500 طن من المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى تضامن مصر مع سوريا فى كارثة الزلزال ونقل رسالة تضامن من مصر إلى الشعب السورى، مضيفا "هدف زيارة دمشق إنسانى بالدرجة الأولى."

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن سعادته بزيارته لسوريا، مؤكدا نقله لرسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس السورى للتأكيد على التضامن مع سوريا، والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الشعب السورى له مكانته لدى الشعب المصرى وتربطنا أواصر إنسانية، مضيفا: "ونحن هنا لمؤازرة أشقاءنا فى سورية وتنسيقنا مع الحكومة السورية بدأ منذ الأيام الأولى لوقوع الزلزال."

فيما أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد فى تصريح صحفى عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى أن قيادة مصر وشعبها دورًا كبيرًا فى مواجهة النتائج الكارثية للزلزال، مضيفا: "عندما يأتى وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى دمشق فهو يأتى إلى بيته وأهله وبلده."

بدوره، توجه الرئيس السورى بشار الأسد بالشكر إلى مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري.

واوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد ابو زيد فى تدوينة عبر تويتر أنه عقب لقاءه مع الرئيس السورى بشار الأسد، عقد الوزير سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية.

آكد أبو زيد أن الوزير شكرى نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر.