اقتصادية قناة السويس تستقبل الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية وشباب الأعمال

كتب مدحت عادل

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد من الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والجمعية المصرية لشباب الأعمال وذلك للتعرف على مستجدات مشروعات المنطقة، حيث استقبل اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية بحضور المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية .

وفي مستهل اللقاء استعرض طارق هاشم مدير عام علاقات المستثمرين بالهيئة، فيديو دعائي عن أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وقدرة الهيئة على دعم مستثمريها من خلال حوافز استثمارية ومالية وضريبية إضافة إلى استعدادات المنطقة الاقتصادية لاستقبال مختلف أنواع المشروعات العملاقة والصغيرة والمتوسطة حيث إن المناطق الصناعية مؤهلة لكافة هذه الصناعات، مشيراً إلى المقومات التي جعلت من المنطقة الاقتصادية وجهة الاستثمار في مختلف القطاعات، ونقطة محورية في مسار التجارة في العالم نظراً لموقعها وامتلاكها 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

كما تم عرض عدد من الصور الحية من موانئ المنطقة الاقتصادية التي تخدم المناطق الصناعية ومدى جاهزيتها في الفترة المقبلة لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر في المستقبل القريب، وعقب اللقاء تفقد الوفد جولة داخلية بمقر السخنة ومنفذ خدمة الشباك الواحد، بجانب زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالسخنة حيث شملت الجولة مصنع فان يانج الصيني المتخصص في صناعة وصباغة المنسوجات ورقائق البوليستر، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر والتي تعد أول منشأة تقام لإنتاج الوقود الأخضر في مصر.