اقتصادية "قناة السويس": انتهاء تطوير ميناء العريش 2024 بـ 4 مليارات جنيه

بورسعيد - محمد عزام

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتم الانتهاء من أعمال التطوير في ميناء العريش العام القادم 2024، ضمن رؤية الدولة المصرية لتطوير الموانئ، وذلك باستثمارات وصلت إلى 4 مليارات جنيه.

وأوضحت المنطقة، أن ميناء العريش البحري، يشهد الانتهاء من تنفيذ رصيفين، أولهما يبلغ طوله 250 مترا، والذي يجري حاليًا التشغيل التجريبي له لحين افتتاحه رسميًّا، والرصيف الثاني بطول 915 مترا، ومن المتوقع انتهاء أعمال تطوير ميناء العريش خلال الربع الأول لعام 2024.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج، وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء باستثمارات تعادل 4 مليارات جنيه، وتعزز أعمال التطوير تلك من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء العريش كمنفذ بحري هام وبوابة شرقية لمصر على المتوسط، بالإضافة إلى استفادة الميناء من الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس التي يسرت انتقال الأفراد والبضائع عبرها، وسمحت بربط ميناء العريش بشبكة الطرق القومية.

وكان ميناء العريش، استقبل صباح اليوم الاثنين، أول سفينة "رورو" على الرصيف التجاري الجديد الذي تم الانتهاء من تطويره وتشغيله تجريبياً بطول 250 متر، وذلك في إطار استقبال الميناء سفن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الدولة المصرية إلى كل من دولتي سوريا وتركيا وإرسال هذه المساعدات عبر الميناء ذو الموقع المميز جغرافياً بشرق البحر المتوسط.

وتعد سفينة الدحرجة الحرية 2 ثاني سفينة مساعدات يستقبلها ميناء العريش والأولى من نوع سفن الدحرجة "الرورو"، عقب التشغيل التجريبي للرصيف التجاري الجديد وإعلان المنطقة الاقتصادية عن تشغيله الأسبوع الماضي، حيث يشهد الميناء أعمال تطوير وتنفيذ أرصفة جديدة وساحات وطرق داخلية قاربت على الإنتهاء، ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير موانئها التابعة اتساقًا مع رؤية الدولة بتطوير الموانئ المصرية كافة.

وأعلنت المنطقة، عن اتخاذها التجهيزات اللازمة والإجراءات الخاصة برسو وربط السفينة وشحنها، ومن المنتظر عودة السفينة مرة أخرى لميناء العريش عقب انتهاء رحلتها.