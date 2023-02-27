اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 06:57 م
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افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد تطويره فى القاهرة.. صور

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:51 م
افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد تطويره فى القاهرة.. صور الشيخ على مختار جمعة وزير الاوقاف خلال الافتتاح
كتب محمد أسعد تصوير حسام عاطف

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افتتح كل من وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مسجد الحاكم بأمر الله، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه.
 
وتضمنت أعمال ترميم مسجد الحاكم بأمر الله أحد أهم المساجد الجامعة، معالجة الواجهات الداخلية للمسجد، واستكمال المرحلة النهائية لمعالجة الرطوبة والأملاح بحوائط المسجد، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق والتي تضمنت دهانات الأعمال الخشبية والمنبر ومعالجة رخام المحراب، وشبكة الكهرباء وتركيب مشكاوات الجامع.
 
مسجد الحاكم بأمر الله فقد بدأ بناؤه في الفترة ما بين 365 – 386 هـ / 975 – 996 م، وانتهى عام 403 هـ / 1012 م. ومنشئه هو الخليفة العزيز بالله (حكم في الفترة 365 – 386 هـ / 975 – 996 م)، ومن بعده ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله (حكم في الفترة 386 – 411 هـ / والذى اكمل بناء الجامع  فسمى بجامع الحاكم.
المسجد بعد التطوير
المسجد بعد التطوير

باحة المسجد
باحة المسجد

تطوير مسجد الحاكم بأمر الله
تطوير مسجد الحاكم بأمر الله

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

جانب من التطوير
جانب من التطوير

مصطفى الوزيرى خلال الافتتاح
مصطفى الوزيرى خلال الافتتاح
 

مسجد الحاكم بأمر الله

تطوير المساجد

السياحة والاثار



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