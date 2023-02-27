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اعرف كيفية الاستفادة من "الأحوال اكسبريس" لاستخراج الوثائق بسهولة.. فيديو

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:40 ص
اعرف كيفية الاستفادة من "الأحوال اكسبريس" لاستخراج الوثائق بسهولة.. فيديو قطاع الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للمواطنين الحصول على عدد من الوثائق بمحيط منازلهم، وذلك من خلال طلب سيارات "أحوال إكسبريس" عبر خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341" لتقديم خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.
 
 
واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
 
 
 

الأحوال المدنية

الأحوال اكسبريس

خدمات الداخلية

وثائق الأحوال المدنية



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