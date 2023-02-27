ارتفاع ضحايا غرق قارب مهاجرين لجنوب إيطاليا إلى 62 قتيلا

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أكدت السلطات الإيطالية، ارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذين غرق قبالة ساحل كالابريا الإيطالي إلى 62 مهاجرا بعد أن تمكن رجال الإنقاذ من انتشال ثلاث جثث أخرى.



وتشير التقديرات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين إلى أن عشرات الأشخاص فُقدوا أو لقوا حتفهم بعد تحطم قارب يُعتقد أنه كان يقل ما بين 180 إلى 250 طالب لجوء.



وتحطم القارب أثناء محاولته الوصول إلى شاطئ قرب بلدة كروتوني الساحلية في منطقة كالابريا.



وذكرت السلطات الإيطالية أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وقال خفر السواحل الإيطالي إنه انتشل 80 شخصا أحياء تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بعد غرق القارب.



يُشار إلى أن القارب غادر تركيا منذ أربعة أيام، وكان العديد من الأشخاص على متن القارب من طالبي اللجوء من العراق وإيران وأفغانستان وسوريا.



وقالت مصادر، إن السلطات الإيطالية احتجزت ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم مهربين على خلفية الكارثة.