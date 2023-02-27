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ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:42 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 27 فبراير حتى السبت المقبل 4 مارس 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
 

-  الإثنين 27 فبراير والثلاثاء 28 مارس :

 ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجة ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة

 

- الأربعاء 1 مارس :

 

أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 

- الخميس 2 مارس :

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 

- الجمعة 3 مارس :

 

اعتبارا من الجمعة انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

 

- السبت 4 مارس :

 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


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