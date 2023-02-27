"ابدأ" شريك أساسى فى مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية

كتبت : أماني سمير

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس في احتفالية إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الفئات الأكثر احتياجًا، والتي نظمتها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قاموا بتسليم شيك بقيمة المصروفات الدراسية ل 200 طالب، من طلاب الفرقة الأولى بهذه الجامعات ممن انطبقت عليهم شروط المنحة، بإجمالي مبلغ مليون جنيه مصري وذلك بالشراكة مع شركة "إي فينانس" للمعاملات المالية والرقمية.

ويأتي ذلك في إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير ب شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - والتي تٌعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ - والذي يهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، كما يسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية النمطية تجاه طلاب التعليم الفني والتقني، ومن هنا ستساهم "ابدأ" في توفير فرص لتدريب وتأهيل جميع طلاب المبادرة خلال فترة دراستهم الجامعية في مختلف المجالات الصناعية، فضلًا عن التحاقهم ببرنامج تدريبي مخصص بالأكاديمية الوطنية للتدريب فور تخرجهم، لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي، لإيجاد فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأقيمت الاحتفالية بمقر المركز النموذجي للمكفوفين بحضور كلًا من "أحمد الحيوي" مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، و"محمد النويهي" عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، و"مصطفى زمزم" رئيس مجلس أمناء "صناع الخير" وعدد من قيادات شركة "إي فاينانس".

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.