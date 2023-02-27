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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى الصحراوي

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:31 م
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى الصحراوي حادث انقلاب ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربى الصحراوى فى منطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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