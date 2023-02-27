إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية بطريق " الحسينية- المناجاة" اتجاه الأخيوة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق" الحسينية- المناجاة" اتجاه الاخيوة، امام كوبرى المناجاة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن اصابة 4 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

يذكر أن أحد المواطنين قد عثر على طفل حديث الولادة متروكا امام مسجد الخير بنطاق قسم ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقيه، إخطارا من قسم شرطة ثانى الزقازيق يفيد بلاغا من أحد المواطنين مقيم شارع الحكماء دائرة القسم أثناء توجهه لصلاة الفجر عثر على طفل ذكر حديث الولادة، والحبل السري مربوط بخيط ملفوفا داخل فوطة ، امام مسجد الخير، تم نقل الطفل الى حضانة مستشفى الزقازيق العام، وحالته مستقرة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1077 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لعام 2023 ،وتم إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة الطفل والتوصل إلى مرتكب الواقعة وتعريض حياة الرضيع للخطر.