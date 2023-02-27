اليوم السابع
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إصابة مُستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق نار فى "أريحا".. وانسحاب المنفذ

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:57 م
إصابة مُستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق نار فى "أريحا".. وانسحاب المنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، إن إطلاق نار استهدف سيارتين لمستوطنين إسرائيليين في مُحافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مُنفذ عملية "أريحا" ترك سيارته وأشعل النار فيها، قبل أن ينسحب من المكان ويطلق النار على عدد من السيارات التي تحمل اللوحات الصفراء (الإسرائيلية). 

وقالت المصادر إن منفذ الهجوم أطلق النار على السيارة الأولى فأصاب مُستوطنًا، ولدى انسحابه من المكان، صادف سيارات أخرى فأطلق الرصاص عليها وأصاب مستوطنا آخر. 

وقالت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية إن أحد المستوطنين إصابته حرجة جدا. 

وأشارت تقارير أخرى إلى أن 6 مستوطنين أصيبوا في الهجوم.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

أريحا

الضفة الغربية

إطلاق نار



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