اليوم السابع
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إصابة عامل وزوجته فى حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى المنوفية

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:16 م
إصابة عامل وزوجته فى حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب عامل وزوجته، بقرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك إثر انفجار أسطوانة غاز  بمنزلها، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بانفجار أسطوانة غاز بمنزل بكفر صراوة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين من الحريق إصابة  عامل وزوجته، بحروق من الدرجة الثالثة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

مديرية أمن المنوفية

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