إصابة زوجين و4 من أطفالهما باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم التوجيه بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية بني سويف محمد.ع.ع 35 سنة، وزوجته مها.ع 35 سنة وأطفالهما على 14 سنة، ورضا 12سنة، بسملة 18 سنوات، رودينا 5 سنوات، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي مصابين بحالة إعياء، ومغص، وقيء، نتيجة ادعاء اشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فاسدة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.