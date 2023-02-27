اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 03:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابات في صفوف فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيل خلال مسيرة سلمية بغزة

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:00 ص
إصابات في صفوف فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيل خلال مسيرة سلمية بغزة قمع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال استهداف قوات الاحتلال فعاليات ومسيرات سلمية شرق غزة، خرجت تنديدا بعدوان المستوطنين على أهالي بلدة حوارة والقرى المجاورة، جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، فتحوا النار وأطلقوا قنابل الغاز صوب الشبان الذين تظاهروا، قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة خان يونس، وشرق بلدة جباليا.

وأضافوا أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرقبة، بمنطقة ملكة شرق غزة، إضافة إلى إصابة شابين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

 


فلسطينيين

فلسطين

الاحتلال الإسرائيل

إسرائيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة