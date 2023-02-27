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والنطق بالحكم مايو المقبل

إحالة أوراق عاطل للمفتى لاتهامه بقتل شخص لخلافات مالية ببنها في القليوبية

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:50 م
إحالة أوراق عاطل للمفتى لاتهامه بقتل شخص لخلافات مالية ببنها في القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بقتل شخص بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6806 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1288 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد إ م"، 28 سنة، عاطل، ومقيم ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "ع أ م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وما أن ظفر به حتي سدد له عدة طلقات أحدثت إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" دون أن يكون مرخصا له بذلك، كما أنه حاز وأحرز بغير ترخيص طلقات نارية مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر.

 

 


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