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أوكرانيا: قصف روسى على زاباروجيا بصواريخ إس -300

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:53 ص
أوكرانيا: قصف روسى على زاباروجيا بصواريخ إس -300 الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة زاباروجيا اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت المدينة بصواريخ إس-300 ليلا.. نقلت ذلك وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وقال القائم بأعمال رئيس البلدية أناتولي كورتييف "إنه تم ضرب البنية التحتية المدنية غير السكنية مرتين، كما تم الإبلاغ عن أضرار بينما لم يصب أشخاص، وربما سقطت إحدى القذائف الروسية في الماء ويتم العمل على توضيح التفاصيل".

وأشار بيان للإدارة العسكرية إلى أن القصف وقع قرابة الساعة 1:00 فجرا، وسمع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من زاباروجيا وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي المدافعين الأوكرانيين لـ 81 هجوما روسيا في اتجاهات مناطق كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشاختارسك خلال اليوم الماضي.

وذكرت الهيئة أن القوات الروسية "تواصل شن عملياتها المسلحة واسعة النطاق على أوكرانيا. ويركزون جهودهم الرئيسية على شن عمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشاختارسك. وتمكنت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، من التصدي لـ81 هجوما روسيا في هذه المناطق.. حيث تسعى هذه القوات إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد، وتواصل قصفها المدفعي على الممتلكات المدنية ومنازل السكان المدنيين"، مضيفا أن القوات الروسية "تقوم باستطلاعات جوية بشكل مستمر لتعديل قصفها".

وبحسب البيان.. شنت القوات الروسية خلال ال(24) ساعة الماضية 5 هجمات صاروخية و13 غارة جوية من بينها اثنتان باستخدام طائرات بدون طيار شاهد -136 استهدفت البنية التحتية المدنية. وتم إسقاط الطائرات بدون طيار.. بالإضافة إلى ذلك، شنت القوات الروسية أكثر من 50 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة -على وجه الخصوص - على البنية التحتية المدنية في منطقتي خيرسون ودونيتسك. ووردت أنباء عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منازل مدنية وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وذكرت الهيئة أنه في ليلة أمس، رصدنا تحليق 14 طائرة بدون طيار معادية للروس من نوع شاهد فوق أراضي أوكرانيا.

وأضاف البيان "من الساعة 23.00 حتى الصباح بالتوقيت المحلي، استخدم المحتلون الروس 14 طائرة بدون طيار من نوع شاهد فوق أراضي أوكرانيا. ووفقا للمعلومات الأولية، أسقط المدافعون الأوكرانيون 11 طائرة بدون طيار".

 

 


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