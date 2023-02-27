"أوغلو" يصطحب وزير الخارجية فى جولة بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال..فيديو

كتب أحمد جمعة

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يبرز اصطحاب وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، للوزير سامح شكرى فى جولة تفقدية بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال.

وزير خارجية تركيا يصطحب السيد سامح شكرى فى جولة تفقدية بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال pic.twitter.com/MsOF61MiJg — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 27, 2023

وسلم وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الشحنة السادسة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا، واستقبل أوغلو نظيره المصرى، فى مطار ولاية أضنة، حيث عقد الوزيران اجتماعا مغلقا.

واستقل وزير الخارجية سامح شكرى طائرة عمودية رفقة الوزير التركى باتجاه ميناء مرسين التركى لتسليم المساعدات المصرية.

يذكر أن مصر أرسلت منذ اليوم الأول للزلزال حتى الآن أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.

وصباح الاثنين رست سفينة تجارية مصرية تحمل اسم "الحرية" فى ميناء ولاية مرسين، محملة بـ 525 طن من المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو أن عودة العلاقات الإيجابية مع مصر ترسخ لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين ستعملان على وضع خطوات ملموسة لرفع مستوى العلاقات مع مصر، متقدما بالشكر لشعب وحكومة مصر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الوزير سامح شكرى فى ميناء مرسين.