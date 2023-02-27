اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"أوغلو" يصطحب وزير الخارجية فى جولة بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال..فيديو

الإثنين، 27 فبراير 2023 05:46 م
"أوغلو" يصطحب وزير الخارجية فى جولة بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال..فيديو وزيرا خارجية مصر وتركيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يبرز اصطحاب وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، للوزير سامح شكرى فى جولة تفقدية بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال.

 

وسلم وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الشحنة السادسة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا، واستقبل أوغلو نظيره المصرى، فى مطار ولاية أضنة، حيث عقد الوزيران اجتماعا مغلقا. 

واستقل وزير الخارجية سامح شكرى طائرة عمودية رفقة الوزير التركى باتجاه ميناء مرسين التركى لتسليم المساعدات المصرية.

يذكر أن مصر أرسلت منذ اليوم الأول للزلزال حتى الآن أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.

وصباح الاثنين رست سفينة تجارية مصرية تحمل اسم "الحرية" فى ميناء ولاية مرسين، محملة بـ 525 طن من المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو أن عودة العلاقات الإيجابية مع مصر ترسخ لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين ستعملان على وضع خطوات ملموسة لرفع مستوى العلاقات مع مصر، متقدما بالشكر لشعب وحكومة مصر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الوزير سامح شكرى فى ميناء مرسين.

 

 


وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

شكرى يتوجه الى سوريا

وزير الخارجية يتوجه الى تركيا

شكري يلتقي بشار الاسد

بشار الاسد يشكر مصر

اخبار سوريا

زلزال سوريا

زلزال تركيا



الموضوعات المتعلقة

دعم وتضامن مصرى مع تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.. وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لمواصلة دعم السوريين.. سامح شكرى: سنبذل كل الجهد للوقوف بجوار الشعب التركى.. و"أوغلو" يقدم الشكر لشعب وحكومة مصر.. صور وفيديو

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:32 م

وزير الخارجية من تركيا: سنعمل على توفير المزيد من المساعدات للشعب التركى

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:43 م

وزير خارجية تركيا: مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى ونتطلع لتعزيز العلاقات

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:38 م

"هنا القاهرة من دمشق".. وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن مصرية إلى السوريين بمواجهة آثار الزلزال.. سامح شكري يبلغ "الأسد" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. والرئيس السوري: مصر لم تعامل السوريين كلاجئين بل احتضنهم

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة