اليوم السابع
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أصبح جريمة.. قانون جديد يجرم زواج القاصرين فى إنجلترا وويلز بعقوبة قاسية

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:38 م
أصبح جريمة.. قانون جديد يجرم زواج القاصرين فى إنجلترا وويلز بعقوبة قاسية زواج القاصرين - أرشيفية
كتبت : شيماء عبد المنعم

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رفعت إنجلترا وويلز سن الزواج بقانون جديد، يسعى لمنح حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر، وفق مدافعون عن حقوق الإنسان، وحسب ما نشره موقع bbc، فإن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، باتوا ممنوعين من الزواج بحكم القانون في إنجلترا وويلز.

ووفقا لقانون الزواج والشراكة المدنية الذى يحدد العمر الأدنى للزواج، أصبح استغلال الأطفال الضعفاء عبر ترتيب زيجات لهم أو إدخالهم فى أى شراكات مدنية، تحت أى ظرف كان، جريمة.

زواج القاصرين
زواج القاصرات

وسيكون الأمر جريمة سواء أكان الزواج تم بالتراضى أو بالإكراه، ويشمل الأمر الاحتفالات التقليدية التى هى غير ملزمة قانونية، ويُنظر إليها على أنها زيجات من قبل الأزواج وعائلاتهم.

وسيواجه أى شخص تجده المحاكم مذنبا في قضية زواج الأطفال عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، وقالت عضوة تحالف "فتيات لا عرائس"، ناتاشا، راتو، إن الأمر "قفزة هائلة إلى الأمام" في معالجة الأمر "المخفي عادة"، وعبرت عن أملها في أن يؤدي القانون الجديد إلى المساهمة في تقديم مزيد من الحماية للأطفال المعرضين للخطر.

زواج القاصرين فى بريطانيا

وتقول وزارة العدل البريطانية إن زواج الإكراه يؤثر على الفتيات أكثر من الفتيان، وحسب التقرير في عام 2022، قدم خط المساندة دعما لـ 64 حالة من الأطفال المتزوجين الذين تعرضوا للإساءة، في عام 2021، قدمت السلطات البريطانية المختصة بزواج الإكراه، النصيحة والدعم لـ118 ضحية تقل أعمارهم عن 18 عاما، في عام 2018، أظهرت أرقام في إنجلترا ووليز أن 28 طفلا و119 صبية تزوجوا تحت سن 18 عاما.


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