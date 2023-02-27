أسماء المقبولين للعمل في مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن أسماء المقبولين للعمل بالشركة وفقا لإعلان رقم 1 لسنة 2021، بعد اجتياز المقابلات الشخصية وامتحانات الشركة.

أوضحت شركة المياه، أنه على المقبولين في المسابقة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة استيفاء مسوغات التعيين خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، مؤكدة أنه تم قبول تلك الأسماء بناءً على نص المادة 11 من لائحة نظام العاملين بالشركة والتي نصت على أن تكون أولوية التعيين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي ف الترتيب تكون الأولوية فى التعيين للأعلى مؤهلا، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى مرتبة في الحصول عليه وعند التساوى تكون الأولوية للأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا.

وأشارت الشركة، إلي أنه تم إدراج باقي الناجحين بقوائم الانتظار التي يصلح التعيين منها خلال سنتين من تاريخ إعلان النتيجة.