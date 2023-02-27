أسعار الذهب اليوم تتراجع فى مصر.. وهبوط قيمة جميع سبائك الذهب بالأسواق

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري هبوطا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1675 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1819 دولار في التداولات الفورية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1675 جنيها.



عيار 24 يسجل 1914 جنيها.



عيار 18 يسجل 1436 جنيها.



عيار 14 يسجل 1120 جنيها.

سعر السبيكة الذهب في مصر

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم هبوطا ملحوظا على خلفية تراجع سعر أعيرة الذهب المختلفة، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 9570 جنيها بدون إضافة مصنعية، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرام 19140 جنيها بدون مصنعية، وبلغ سعر سبيكة الذهب الـ20 جرام 38230 جنيها بدون مصنعية وبلغ سعر اونصة الذهب في مصر 59330 جنيها بدون إضافة رسوم أو مصنعيات .

أسعار الذهب عالميا

وصدرت بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليشهد التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 2.7% أقل من التقييم الأولي بنسبة 2.9%، وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع أن الزيادات الكبيرة التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة منذ العام الماضي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في وقت لاحق من عام 2023، ولكنه قد يكون ركود معتدل خاصة مع استمرار قطاع العمل في إظهار قوة كبيرة وعدم تأثر حتى الآن.

تعد هذه أخبار إيجابية للذهب ولكن على المدى المتوسط، حيث أن التحركات الإيجابية الحالية للدولار الأمريكي ومحضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي اظهر إصرار البنك على الوصول بهدف التضخم إلى 2% عن طريق رفع أسعار الفائدة، تجبر على التراجع على المدى القصير، حيث تنتظر الأسواق حالياً الوصول إلى المستوى 1800 دولار للأونصة.

البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الرابع شهد ارتفاع بنسبة 3.7% بأعلى من التقدير السابق له بنسبة 3.2%، ويعد هذا المؤشر هو مقياس مفضل للتضخم من جانب البنك الفيدرالي، ومثل هذا الارتفاع يدل أن التضخم متأصل في الأسواق الأمريكية أكثر مما كان متوقع، وأن الفيدرالي مجبر على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة مستغلاً القوة الحالية في قطاع العمالة والإنفاق من قبل المستهلكين.

الأسواق تقوم بالتسعير الآن على رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس ومايو، مع توقعات أخرى مستمرة في التزايد أن اجتماع شهر يونيو قد يشهد رفع بربع نقطة مئوية أيضاً، ويتوقع متداولين العقود الآجلة على الفائدة من قبل الفيدرالي وصول الفائدة لذروتها عند 5.347% على أن تستقر فوق المستوى 5% خلال عام 2023.

ارتفاع التضخم والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تعد أخبار سلبية بالنسبة للذهب، لأنه يعني هروب الاستثمارات إلى السندات الحكومية الامريكية التي تقدم عائد بينما الذهب يفشل في هذا كونه ملاذ آمن وحفظ للقيمة فقط.