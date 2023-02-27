أسامة علام حنجرة ذهبية للإنشاد الدينى بالشرقية يبتهل فى حب الرسول

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حباه الله بحنجرة ذهبية تشجي من يسمعه، وبرع في الإنشاد الديني، وحصد المركز الأول طوال فترة دراسته بالجامعة على مدار الأربع سنوات، ثم انتقل إلى الكورال، ودخل عددا من المسابقات، حصد فيها مراكز متقدمة، فهو الأول على الجمهوريه في الإنشاد الديني، وسافر عددا من الدول العربية والأوروبية، وأنشد فيها أناشيد دينية ومدائح نبوية، جعلت له اسمًا واضحًا بين المنشدين.

"اليوم السابع" التقى أسامة علام، بعدما انتهى من مسابقة بورسعيد العالمية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، والتي أقيمت بمسجد العباسى بمدينة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد وتحت إشراف الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون وشارك فيها عدد من حفظة القرآن والمنشدين من دول مختلفة من العالم.

وقال أسامه انه تعلم الإنشاد منذ نعومة أظافره واكتشفه زملائه ووالده ووالدته واعجبوا بصوته وصقل موهبته طابور الصباح بمدرسته حيث كان يوميًا يقدم فقرة في الإذاعة المدرسية وكان يثني عليه أساتذته وزملائه وكل من يسمعه وتمكن من موهبته التحق بالجامعة حيث وجد النشاط الثقافي والفني والذي أسرى فيه اسراءً حسنًا حيث كان متفوقًا على كل من معه دائمًا وابدًا يحصد المركز الأول كل عام بالجامعة.

وأضاف "علام" أنه كان يحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية التي نشأ بها وكان ينشد في الكتاب ويعلمه شيخه مخارج الألفاظ والمدود والوقف ثم بعد ذلك كان يذهب إلى المنزل ويستمع الى كبار المنشدين باذاعة القران الكريم ويقلدهم ويحاكيهم حتى يبدع في إنشاد ما يحفظه ثم بعد ذلك يؤدي في الحفلات ثم بعدها يستمع إلى رأي المتواجدين ويعدل من نفسه في الكثير من الأخطاء التي كان يقع فيها لافتا إلى أن والده كان دائمًا ما يشجعه وتدعو له والدته دعاء كان يعتبره فاتحة خير له كلما ذهب إلى احتفالية أو مسابقة.

وأشار أسامة علام، إلى أنه شارك في العديد من المسابقات فهو حاصل على المركز الأول في الغناء الفردي والإنشاد الديني علي مستوى جامعة دمنهور طوال فترة الدراسة الأربع سنوات وحاصل علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني في مهرجان إبداع 3 على مستوى جامعات مصر وعلى المركز الأول علي مستوي الجمهورية جماعي كورال إبداع 3، وحاصل على المركز الأول غناء فردي في مسابقة أليكس جوت تالنت 2016 حاصل على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة أندى الأصوات للإنشاد الديني على مستوى الجمهورية فى المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف .

وحاصل علي المركز الثاني كورال علي مستوي مراكز الفنون على مستوى الجمهورية 2017 وحاصل علي المركز الأول غناء فردي على مستوى مراكز الفنون على مستوى الجمهورية 2018 وحاصل على المركز الأول علي مستوى مراكز الفنون جماعي كورال 2018 وحاصل علي المركز الأول غناء فردي على مستوى العالم العربي في مهرجان الشباب العربي الذي اقيم بالقاهرة.

كما شارك في عدة مهرجانات عالمية منها مهرجان سماع بباريس فرنسا 2016 . المشاركة في مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم 2015-2016، كما شارك في مهرجان الطبول من أجل السلام مع فرقة الآلات الشعبية والطبول النوبية المصرية (2016-2017)، ومثل مصر فى مهرجان جرش مع فرقة التعطيرة للإنشاد والتراث في مهرجان جرش بالأردن بمشاركة نجوم الوطن العربي منهم الفنان عبدالله الرويشد، وائل جسار، أحلام، وائل كفوري، أنغام عام 2018 .

وأكد علام أنه حاصل على المركز الثاني تدريب فريق الإنشاد ابداع على التوالي، حاصل علي المركز الأول تدريب فريق جماعي الإنشاد الديني جامعة دمنهور علي مستوي الجمهورية في ابداع 2018، وحاصل علي المركز الأول مدربًا لجامعة دمنهور في مهرجان ابداع 9 الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة .

والآن يعمل مايسترو أوركسترا الإنشاد الديني التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومايسترو فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني، ومدرب لجامعة دمنهور لكورال الإنشاد منذ 6 سنوات وحتي الآن مدرب لكلية التربية لفريق الكورال والغناء في جامعة دمنهور وتمنى أسامة علام أن يتم اعتماده بإذاعة القرآن الكريم.