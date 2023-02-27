أخبار مصر.. الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.

أمير قطر يلتقى رئيس الوزراء والوفد المرافق له استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له فى أول أيام زيارته لدولة قطر.

وزير الخارجية من دمشق: نقلت رسالة الرئيس السيسي التضامنية مع سوريا أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن سعادته بزيارته لسوريا، مؤكدا نقله لرسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السورى للتأكيد على التضامن مع سوريا، والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

شكرى يلتقى الأسد.. والرئيس السورى يشكر مصر على حسن استضافة اللاجئين السوريين توجه الرئيس السوري بشار الأسد بالشكر إلى مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري.