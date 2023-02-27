أخبار مصر.. الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون بين البلدين
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.
أمير قطر يلتقى رئيس الوزراء والوفد المرافق له
استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له فى أول أيام زيارته لدولة قطر.
وزير الخارجية من دمشق: نقلت رسالة الرئيس السيسي التضامنية مع سوريا
أعرب وزير الخارجية سامح شكري
عن سعادته بزيارته لسوريا، مؤكدا نقله لرسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السورى للتأكيد على التضامن مع سوريا، والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".
شكرى يلتقى الأسد.. والرئيس السورى يشكر مصر على حسن استضافة اللاجئين السوريين
توجه الرئيس السوري بشار الأسد بالشكر إلى مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري.
وزير الزراعة: الإفراج عن 136 ألف طن أعلاف ذرة وفول الصويا بـ58 مليون دولار
أعلن السيد القصير وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 17 فبراير حتى 23 فبراير، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.
أسعار الذهب اليوم تتراجع فى مصر.. وهبوط قيمة جميع سبائك الذهب بالأسواق
شهدت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري هبوطا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1675 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1819 دولار في التداولات الفورية.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 1675 جنيها.
عيار 24 يسجل 1914 جنيها.
عيار 18 يسجل 1436 جنيها.
عيار 14 يسجل 1120 جنيها.
الأرصاد: ارتفاع بالحرارة والبلاد تتأثر بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتله هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زياده فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زياده الاحساس بارتفاع درجات الحرارة .
أكرم القصاص: الرئيس السيسي وجه التحية لأهالى سيناء لدورهم فى دحر الإرهاب
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن الدولة ضمن خطة التنمية الشاملة في سيناء تنفذ أنشطة متكاملة مثل محطات تحلية المياه ومزارع الاستزراع السمكي ومحطات الطاقة الشمسية، متابعا: "سيناء طول عمرها مجال مهم للأمن القومي وكانت فاضية، ومعظم الخبراء والمفكرين مثل الدكتور جمال حمدان وغيرها تحدثوا عن أن سيناء ممر تنمية كبير وجزء من زراعة القمح على مدي العصور القديمة داخل مصر".
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة