"أبو الغيط" يدعو لتعزيز الترجمة من الثقافات الأخرى.. وإصدار نسخة روسية من كتابيه

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، أليساندرو بيترليتشانو الناشر الروماني المتخصص في نقل الإبداع العربي إلى اللغات الرومانية والروسية.

وأشاد الأمين العام للجامعة بدوره المهم في بناء جسر عبر الثقافات من خلال عملية الترجمة، مُشيراً إلى حاجة الثقافة العربية إلى تعزيز جهود الترجمة من الثقافات الأخرى، وكذلك العمل على ترجمة المنتج الثقافي العربي إلى اللغات الأكثر انتشاراً.

وتولى بيترليتشانو إصدار ترجمة روسية لكتابي أبو الغيط "شاهد على الحرب والسلام"، و"شهادتي" واللذين يتضمنانِ مذكرات أبو الغيط حول جولات الصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام، وكذا فترة توليه لوزارة الخارجية المصرية من 2004 وحتى 2011.

ويذكر أن كتابي أبو الغيط، تُرجما لعددٍ من اللغات، أهمها الإنجليزية والاسبانية والصينية والرومانية.