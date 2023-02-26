240 سفينة بحمولة 4,3 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال شهر يناير

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للهيئة، حركة تداول للسفن خلال شهر يناير المنصرم بإجمالى حمولات بلغت 4,351,336 طن طاقة محققة، وبلغ عدد الحاويات 330,771 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 240 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 29 سفينة حاويات بطاقة محققة 344,301 طن وعدد حاويات 27,603 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 16 سفينة بضائع عامة، وعدد 5 سفن صب سائل وسفينة رورو، وسفينة ملح وسفينة سياحية وسفينتين تحولت ساحلى فضلاً عن استقبال 44 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يناير 117 سفينة حاويات و15 سفينة كلينكر و4 سفن ملح وسفينة أسمنت بطاقة محققة 3,990,984 طن و303,168 حاوية مكافئة.

واستقبل ميناء العريش البحرى، 4 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,051 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب فى الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذى يشهده ميناء العريش الآن.

وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية، لاستخدام هذه الأرصفة ومن ثم تعظيم إيرادات الدولة من الموانئ وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.