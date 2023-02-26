وكيل تعليم الوادى الجديد يفتتح معرض فنون الصحافة المدرسية السنوى.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

افتتح سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأحد، معرض فنون الصحافة المدرسية السنوى، يرافقه لجنة التقييم الوزارية وبحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام الصحافة، وذلك فى إطار خطة الأنشطة الوزارية لمسابقات الصحافة المدرسية وتفعيلها، حيث تضمن المعرض ركن رياض الأطفال، وركن للتربية الخاصة، ومجلات الحائط والعديد من القوالب والفنون الصحفية التى نفذها طلاب المدارس المختلفة منها المقال والتحقيق والحديث الصحفى.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن إعجابه بكل الأعمال المنفذة بالمعرض والجهد الملموس فى تنفيذها، موجها التحية والتقدير لجميع القائمين بالعمل للتنظيم الجيد والأعمال المعروضة الهادفة، مؤكداً على دعمه الدائم لجميع الأنشطة التربوية المختلفة والتى تعمل على بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

وفى سياق متصل، تفقد وكيل التعليم بالوادى الجديد، مقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة لمتابعة منظومة العمل، رافقه بالجولة مدير المركز، وتابع المعامل والقاعات ومكتبة المركز، موجها بضرورة تحقيق أكبر استفادة من كل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة بالمركز لخدمة العاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب والعمل على استخدامها الاستخدام الأمثل .

كما تابع وكيل تعليم المحافظة، سير منظومة العمل بمدرسة السادات الثانوية العسكرية يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، مؤكداً على الدور الهام للمنصات التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم وما لها من دور هام فى إمداد الطلاب بالمعلومات ومساعدتهم على الاستذكار الجيد والوصول إلى المعلومة بشكل أسرع وبسيط وتوفير الكثير من الوقت.

وفى سياق آخر، شهد وكيل التعليم بالمحافظة ورشة عمل تدريبية نظمها قسم الموهوبين بالخارجة لمجموعة من طلاب المدرسة حول مهارات اتخاذ القرار وكيفية تعزيزها موجها الطلاب بتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج ونقل الخبرات فيما بينهم.