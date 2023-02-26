وزير العدل يناقش تقرير الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة المختصة بالأمم المتحدة

إبراهيم قاسم

يستعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، فى جنيف، خلال رئاسته لوفد رفيع المستوى، التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، المقرر يومي 28 فبراير و1 مارس.

كانت مصر قد تقدمت في نوفمبر 2019 بتقريرها الدوري، وعين لمناقشته الموعد المذكور، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة فضلا عن الدكتورة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، هي أحد أبرز اللجان التعاهدية على المستوى الاممى، وقد انشأت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يشكل بدورها أحد أهم المعاهدات الدولية في هذا المجال، وقد انضمت إليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 ، وتلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز في مجال الحقوق التي تضمنها العهد، وكان آخر تقرير قد قدمته مصر لتلك اللجنة في نوفمبر 2001.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور المستشار عمر مروان وزير العدل بعض الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.