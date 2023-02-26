وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة

كتبت هبة السيد

غادر القاهرة صباح اليوم متوجها إلى مدينة برشلونة بأسبانيا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة على مدار ثلاثة أيام فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 ؛ الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ويشارك فيه أكثر من 80 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2000 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

هذا ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددا من اللقاءات مع مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتخصصة فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات لبحث التعاون فى المجالات ذات الصلة، وفرص الاستثمار فى مصر.

كذلك من المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى مائدة مستديرة تضم الفريق الإدارى المعين للدورة الجديدة بالاتحاد الدولى للاتصالات مع السادة وزراء الاتصالات المعنيين من الدول المختلفة لمناقشة أبرز الفرص والتحديات والمتطلبات لتحقيق تحول رقمى مستدام.

هذا ويتضمن المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة هذا العام مجموعة من الفعاليات، منها المناظرات والندوات والمعارض والاجتماعات الوزارية، بالإضافة إلى فعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة. وتركز فعاليات المؤتمر على أحدث الموضوعات المتعلقة بشبكات الهاتف المحمول، ومجال التكنولوجيا المالية، وأهم التقنيات للنهوض بالصناعة.