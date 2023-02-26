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نماذج مشرفة للشركات العاملة من أبناء سيناء تستعرض جهودها أمام الرئيس السيسى

الأحد، 26 فبراير 2023 12:06 م
نماذج مشرفة للشركات العاملة من أبناء سيناء تستعرض جهودها أمام الرئيس السيسى بعض رؤساء الشركات المنفذة للأعمال في سيناء
كتب ـ سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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استعرض بعض رؤساء الشركات المنفذة للأعمال في سيناء، جهود أعمال شركاتهم في أرض الفيروز، من جانبه قال المهندس محمد أسامة: "كان لينا الشرف في  تنفيذ المشروعات القومية في سيناء من 2013 وحتى الآن بإجمالى تكلفة 270 مليون جنيه في كل المجالات، من الناحية الصحية تم تنفيذ مستشفى نخل وتطوير نقاط الإسعاف، وسكنيا جار تنفيذ 160 وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة وتنفيذ القرية البدوية في سانت كارتين، بعمالة 6 آلاف عامل من أهالي سيناء".
 
بدوره، قال المهندس صفط غريب مدير شركة لتشغيل ومعالجة المياه، :"منذ 2015 تم إنشاء العديد من محطات المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعى بإجمالى 2 مليار جنيه بعدد 30 ألف عامل جميعهم من أهالي سيناء، ومن ضمن هذه المشاريع، مشروع محطة شرق بورسعيد بطاقة 150 الف متر / يوم، محطة المحسمة بطاقة انتاجية مليون متر مكعب / يوم.
 
أوضح أشرف عبدالسميع محمود شركة الدمام للمقاولات، أن 8 مشروعات أبرزها إنشاء جامعة العريش والجامعات التكنولوجية وإنشاء 160 ألف وحدة سكنية في رفح.
 
بدوره قال سليمان عبدالحميد سليمان: "إحنا بنشتغل مع الدولة منذ 94 نفذنا 10 مشروعات بقيمة 650 مليونا والعمالة 4 آلاف معظمهم من أهالي سيناء.. ومعدلات التنفيذ أصبحت في شرق القناة مثل الغرب".
 

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