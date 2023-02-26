نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

سوهاج عمرو خلف

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بحضور محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة المتابعة الفنية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز وتلقي طلبات المواطنين، مؤكدا على أهمية السرعة في تلبية الخدمة للمواطن، والمتابعة المستمرة للطلبات للرد على المواطنين في أقل وقت ممكن، كما تفقد أعمال الانتهاء من الكم المتراكم، مؤكدا على أهمية دور المراكز التكنولوجية فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة على التعامل من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة؛ للوصول إلى المناطق البعيدة بالقرى والنجوع، والتيسير على المواطنين .

والتقى " القاضي " عددا من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، حيث اطمأن منهم على انتظام سير العمل، وتلبية جميع طلباتهم، موجها بالإلتزام بترتيب أدوار المواطنين، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجى.