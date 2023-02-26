مطار مرسى علم الدولي يستقبل 23 رحلة طيران من بولندا وإيطاليا والمانيا وهولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، الواقع جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، 23 رحلة طيران دولية، من أصل 98 رحلة دولية اوربية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة .

وتبين من كشوف رحلات الطيران الوافدة اليوم للمطار أن من المقرر وصول 5 رحلات من المطارات البولندية، و7 رحلات من ايطاليا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة داخلية، واخري من بلجيكا، و3 من المانيا، ورحلة من هولندا، واخرى من سويسرا .

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل اجراءات الوصول الي السياح الوافدين من عدة دول مختلفة بمجرد وصولهم الي ارض المهبط حتي نقلهم الى الفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولي، أن أكثر الحنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث تعتبر الحنسيات الاوربية الاكثر وصولا الي مدن البحر الأحمر بشكل عام خلال الأيام الحالية .

كما تبين أن من استقبل المطار أمس السبت، من بين الـ 98 رحلة طيران المقرر وصولها خلال الأسبوع، 34 رحلة طيران، من بين تلك الرحلات 15 رحلة وصلت من بولندا، و7 رحلات من إيطاليا، و5 من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك ورحلة من هولندا واخري من بلجيكا ورحلة من النمسا .