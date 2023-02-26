اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى تحطم طائرة للاتحاد الإفريقى بالصومال

الأحد، 26 فبراير 2023 06:38 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى تحطم طائرة للاتحاد الإفريقى بالصومال تحطم طائرة
وكالات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون بتحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، كانت تقل ضباطا في الجيش الوطني الصومالي.
 
وأفادت البعثة، أن المروحية كانت تقل الضباط، في إطار مهمة تدريبية مشتركة لإجراء تدريبات على إجلاء الضحايا، وتحطمت في مهبط بيدوغلي في منطقة شبيلي السفلى.
 
هذا وتستخدم القوات العسكرية الأمريكية مدرج الطائرات أيضا. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد إن التحقيقات لمعرفة سبب تحطم الطائرة مستمرة.
 
كما ذكرت البعثة أن المصابين نقلوا إلى العاصمة الصومالية مقديشو لتلقي العلاج.
 

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تحطم طائرة بالصومال

بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال

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