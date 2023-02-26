مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل إثر انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية.. بالأسماء

الإسكندرية - أحمد الزغبى

لقى 3 أشخاص مصرعهم في انهيار عقار قديم بميدان العدوي بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، وذلك عقب نقلهم إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

المتوفون هم: فوزي سليمان مقيم في الجمرك، ومني حسن عبد العال 35 سنة مقيمة في الجمرك ومحمد محمود التركي وإصابة الطفل سفيان محمود التركي وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة .

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، ووجود سكان أسفل العقار بنطاق الحي .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية والأمن لمكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.



عقار الجمرك المنهار (1)



عقار الجمرك المنهار (2)



عقار الجمرك المنهار (3)