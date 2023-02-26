مصرع طفلة سقطت فى حوض مياه بقرية الكوم الأحمر شمال محافظة قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد غرق طفلة بعد سقوطها داخل حوض طلمبة مياه بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط.

وتبين مصرع أمل.ف، عامين، مقيمة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطها داخل حوض طلمبة مياه، أثناء تواجدها بمنزل جدها بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.