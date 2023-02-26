مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة في المنيا

لقى شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، بينهم طفلة، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة، وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من تمركز إسعاف قرية بلنصورة، بمركز أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة، وأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى، شمال تمركز إسعاف قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بحوالى 2 كيلو متر، مما أسفر عن مصرع شاب مجهول الأسم والعنوان، وإصابة 3 آخرين.

وأفادت التحريات الأولية، وقوع الحادث بسبب اصطدام السيارة الربع نقل بالمقطورة من الخلف، نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شاب عمره نحو 25 عاما، مجهول الأسم والعنوان.

وأصيب فى الحادث كل من: بلال إبراهيم محمد 23 عاما، ولاء حسين أحمد 28 عاما، ملك عبد الله إبراهيم 4 سنوات، ويقيمون فى مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات، والجثة إلى المشرحة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالمنيا من السيكرة على حريق فى سباخ بلدى على طريق المحولات أمام مساكن ماقوسه التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، فور الإبلاغ عنها تم السيطره على الحريق دون خسائر فى الأرواح بالتعاون مع رجال الاطفاء.

كما لقيت طالبة مصرعها، حيث صدمتها سيارة ملاكى تقودها معلمة، وذلك بطريق قرية العور التابعة للوحدة المحلية بإسطال فى مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

وكانت الاجهزة الامنية قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4981 ن ق ه، ملاكى، بالطالبة "هدير فتحي" 12 عاما، تقيم فى قرية العور بمركز سمالوط، ونتج عن ذلك مصرعها.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائى وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء سير السيارة بطريق قرية العور التابعة للوحدة المحلية بإسطال فى غرب مركز سمالوط، اصطدمت بالطالبة بسبب السرعة، وتوفيت بسبب شدة ارتطام السيارة بها.

وأفادت التحريات أن السيارة الملاكى، كانت تقودها معلمة تدعى "م.ر" 29 عاما، وتم التحفظ عليها وسيارتها بنقطة الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى الراعى الصالح بمدينة سمالوط، وانتقل رجال إدارة المرور لمعاينة موقع الحادث والتعرف على الظروف والملابسات، وتباشر النيابة العامة التحقيق.