مشهد إنساني.. الداخلية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته أعلى الدائري

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

في مشهد إنساني، انقذت الداخلية حياة قائد سيارة أثناء حادث إنقلابها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الإنتقال للتعامل مع الحوادث بكافة أشكالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوجود حادث إنقلاب سيارة وإصابة قائدها وإحكام غلقها بالطريق الدائرى- أعلى وصلة العمرانية- بدائرة قسم شرطة الأهرام.

على الفور إنتقل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل الواقعة .. حيث تبين من خلال الفحص أنه أثناء سير سيارة "ربع نقل" تابعة لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية قيادة (أحد الأشخاص ،مقيم بمحافظة المنوفية "مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم") ، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدمت بالحاجز المعدنى للطريق مما أدى لسقوط السيارة وإنحشارها بالجزء الفاصل بين طريق سيرها والجسم الخرسانى للطريق الدائرى.. نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة المنوه عنها ، وحدوث تلفيات بالسيارة.

ومن خلال إستخدام الأدوات والمعدات الهيدروليكية الحديثة نجح رجال الحماية المدنية فى إستخراج قائد السيارة "دون حدوث إعاقة للحركة المرورية"..وتم نقل قائد السيارة إلى المستشفى لتلقى العلاج فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.